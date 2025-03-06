Фотовыставка «Герои и их опора» открылась в Воскресенске

Во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске открылась выставка под названием «Герои и их опора». Экспозиция включает серию из десяти выразительных фотопортретов женщин, чьи отцы, братья, мужья или сыновья с честью выполняли свой воинский долг, защищая Родину.

Фотографии на выставке — это не просто изображения, а отражение мужества, стойкости и глубокой веры. Каждая героиня портретов — это уникальная история о преодолении трудностей, наполненная болью утрат и одновременно силой духа. Эти женщины прошли через тяжелые испытания, но продолжают жить, воспитывать детей и поддерживать своих близких с неизменной внутренней стойкостью.

Автор выставки и руководитель проекта «Женское движение Единой России» Анна Кольцова отметила, что экспозиция посвящена памяти, силе и любви. Она отражает дань уважения тем, кто отдал свою жизнь за Родину, а также тем, кто продолжает нести эту боль: матерям, женам, детям наших героев.