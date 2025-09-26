Фотовыставка фронтового корреспондента открылась в Раменском музее

В округе готовится к открытию фотовыставка «В редакцию не вернулся», посвященная памяти фотокорреспондента Николая Кубеева. Экспозиция, открытие которой состоялось сегодня в стенах Раменского историко-художественного музея, предоставит возможность увидеть Великую отечественную войну глазами человека, который не просто находился на передовой, но и запечатлевал ее правду в своих фотографиях.

Проект «В редакцию не вернулся» посвящен жизни и творчеству Николая Кубеева, уроженца Раменского, который до войны работал фотокорреспондентом в ТАСС. С началом Великой Отечественной войны, как и многие его соотечественники, Николай Кубеев не остался в стороне и вступил в ряды Московского народного ополчения, добровольно отправившись на защиту Родины.

«На снимках Кубеева запечатлены будни ополченцев: их боевая учеба, тактические занятия, тренировки и, самое главное, их лица — полные решимости, мужества и веры в Победу. Эти фотографии стали бесценными историческими документами, сохранившими для потомков облик простых людей, которые, несмотря на тяготы и лишения, творили историю, защищая свою землю», — сообщили организаторы.

Сам автор не дожил до Победы, отдав свою жизнь в борьбе с врагом. Но его творческое наследие уцелело, став свидетельством героизма и стойкости советского народа. В экспозиции «В редакцию не вернулся» представлено более 150 фотографий и документов, подробно рассказывающих о жизни и работе Николая Кубеева.

Для посетителей выставки будут организованы специальные экскурсии, в ходе которых экскурсоводы подробно раскроют детали биографии Николая Кубеева, расскажут о его довоенной работе и фронтовых буднях, а также поделятся историями создания его знаковых фотографий.

Ознакомиться с экспозицией можно будет до 12 октября включительно в Раменском историко-художественном музее, расположенном по адресу: улица Воровского, дом 7.