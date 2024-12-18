Фотовыставка достижений спортсменов откроется в Раменском 21 декабря

В Раменском 21 декабря пройдет спортивно-развлекательное мероприятие «Зимние рекорды». Жителей и гостей города ждут фотовыставка, зарядка, мастер-классы и выступления фигуристов.

С 11.00 до 17.00 на площадке «Лира» будет работать фотовыставка, посвященная достижениям советских и российских спортсменов. Это отличная возможность узнать больше о рекордах отечественных атлетов.

Для детей с 11.30 до 12.00 организуют зарядку, которая поможет зарядиться энергией на весь день. С 13.00 до 13.30 пройдет веселая спортивная программа с играми и конкурсами на свежем воздухе.

Любителей футбола приглашаем на мастер-класс по игре на снегу с 12.00 до 13.00. Уроки проведут опытные тренеры на баскетбольной площадке парка.

Кульминацией мероприятия станут показательные выступления юных фигуристов на катке.

Спортсмены спортшколы «Раменское» продемонстрируют свое мастерство в 17.00.