Фотовыставка «Дорога домой. ЛНР» открылась в Химках

В школе «Лига Первых» в Химках провели мероприятие, посвященное годовщине объявления суверенитета ЛНР. Участникам рассказали об истории события и провели экскурсию по тематической выставке.

В Химках в школе «Лига Первых» отметили 11-ю годовщину провозглашения суверенитета Луганской Народной Республики. В рамках встречи участникам рассказали об истории события и провели экскурсию по фотовыставке.

«11 лет назад на митинге в Луганске была провозглашена ЛНР. Несколько позже, в мае, провели референдум о статусе республики. По его итогам был провозглашен государственный суверенитет», — лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Мероприятие прошло под лозунгом «Успех V единстве поколений», в рамках масштабной общественной программы, которая реализуется в Химках с июля прошлого года.

«Патриотическое движение направлено на формирование и поддержание интереса у населения к истории родной страны. Кроме того, оно призвано сохранить и увековечить память о великих делах предков и героях нашего времени», — отметила общественница Ольга Игнатьева.

Заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев добавил, что в рамках программы для жителей округа уже организовали более тысячи патриотических мероприятий.