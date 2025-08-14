Фотовыставка «Без барьеров» открылась в музейно-выставочном центре Реутова

Жителей Подмосковья пригласили посетить фотовыставку в музейно-выставочном центре Реутова от людей с особенностями здоровья. На ней представили работы как любители из организаций общества инвалидов, так и профессионалы — победителей всероссийского конкурса.

Экспозиция напоминает о человеческой ценности, которая определяется не внешними обстоятельствами, а внутренним миром.

«Выставка „Без барьеров“ создана для того, чтобы показать, чем может заниматься человек с инвалидностью, и оставить это в истории. Люди, несмотря на инвалидность путешествуют, спускаются на горных лыжах, занимаются музыкой, спортом, творчеством», — отметил председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Терентьев.

Он добавил, что государство старается улучшать жизнь граждан с ОВЗ. Например, сейчас обсуждают новый закон об инклюзивном туризме.

Одна из жительниц Реутова поделилась, что пришла на выставку из-за того, что у нее есть родственники с инвалидностью. Ей стало интересно, как они справляются с адаптацией. По ее словам, проект обращает внимание на их не только бытовые, но и культурные потребности.

«Каждую неделю мы объезжаем Реутов, чтобы проверить, насколько город комфортен для маломобильных граждан. Магазины, парки, больницы, остановки — ни одна деталь не остается без внимания», — сказал муниципальный координатор проекта «Единая страна — доступная среда» Геннадий Коконин.

Нарушения фиксируются, вместе с рекомендациями их передают на исправление. На проведение работ отводится не больше недели.