Фотосессию с мотоциклами устроили для детей из ЛНР и ДНР в Раменском

В начале июля фонд «Дари свет» совместно с мотоклубом Easyriders SMC Russia организовали для детей, эвакуированных из ДНР и ЛНР в 2022 году и ныне проживающих в пансионате в Московской области, яркий мотопраздник с фотосессией в Раменском. Мероприятие подарило ребятам незабываемые эмоции и множество радостных моментов.

Фонд и его партнеры не впервые навещают детей в пансионате, превращая каждую встречу в настоящий праздник с концертами и театральными постановками. Помимо развлечений, детям регулярно дарят одежду, обувь и игрушки, поддерживая их в непростой жизненной ситуации.

«Эта встреча стала особенно трогательной и насыщенной впечатлениями. Крутые байкеры устроили детям катание на стильных мотоциклах и провели фотосессию, которая надолго останется в их памяти», — рассказала учредитель фонда «Дари свет» Светлана Брюханова.

В мероприятии также приняли участие взрослые из Сирии и Дзержинска, которые, подобно детям, были вынуждены покинуть свои дома и сейчас проживают на базе отдыха.

Светлана Брюханова выразила благодарность всем, кто помог организовать этот праздник. Такие акции становятся настоящим источником тепла и вдохновения для детей и взрослых, находящихся в непростой жизненной ситуации, и дарят им надежду и радость.