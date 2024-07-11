Фотосессия в рамках проекта «Семья Героя» прошла в Павловском Посаде

Фото: Телеканал "Радуга"

Фотопроект «Семья Героя» продолжается в Павловском Посаде. Его организовало местное отделение Фонда защитников Отечества.

В рамках проекта в выставочном зале «Дом Широкова» состоялась фотосессия. В ней поучаствовали участие матери, жены и сестры погибших героев специальной военной операции.

«Есть всероссийская акция „Жена Героя“. Мы пошли дальше и решили сделать проект не просто „Жена Героя“, но и — мама Героя, семья Героя, так как в фотосессии будут участвовать дети и ближайшие родственники Героев СВО. Любой желающий сможет увидеть этот фотопроект. Фотопортреты будут демонстрироваться на различных общественных мероприятиях, которые пройдут на территории округа, как знак памяти и уважения тем, кто отдал свою жизнь, защищая Родину» — прокомментироваа руководитель Фонта защитников Отечества в Павловском Посаде Мария Колинкова.

Телеканал «Радуга»
Фото: Телеканал «Радуга»
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Телеканал «Радуга»
Фото: Телеканал «Радуга»
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Помогали создать образы профессиональные стилисты и визажисты. Фотографировала семьи Екатерина Забажан. Все организаторы события работали на благотворительной основе.

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