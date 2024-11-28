Фотоработу жительницы Воскресенска отобрали для всероссийской выставки

Самая большая выставка в стране, посвященная женскому портрету, открылась в галерее Exposed. В экспозицию попала и работа жительницы Воскресенска Екатерины Ситниковой.

Церемония торжественного открытия выставки «Мамы. Женский портрет и материнство» было приурочено к отмечавшемуся в России Дню матери.

На двух этажах галереи в центре Москвы разместили около 300 работ. Все они посвящены женщинам разного возраста и раскрывают женскую тему во всех проявлениях — беременности, материнстве и других таинствах. Каждый портрет показывает красоту женщины. Уникальные фотографии вызывают у посетителей выставки целый спектр эмоций — от восхищения до слез — и напоминают о счастливых мгновениях детства.

Фоторабота Екатерины Ситниковой из Воскресенска была выбрана из 2200 произведений других участников.

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