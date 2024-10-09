Фотоработу студента из Ногинска представили на уличной выставке в Москве

Работу студента ногинского колледжа Дмитрия Налбантова представили на уличной фотовыставке под названием «В объективе — профессии будущего». Вернисаж проходит на Рождественском бульваре в Москве.

Экспозиция выставки — это фотографии победителей конкурса «Профессии будущего». Посетителям предлагают увидеть многогранный мир профессий и специальностей глазами студентов.

Одна из размещенных работ принадлежит студенту Ногинского колледжа по специальности «Информационные системы и программирование» Дмитрию Налбантову. Работа «Мир информационных технологий» — это демонстрация современных технологий через объектив фотокамеры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про «Неделю добрых дел» в школах Московской области, где ученики не только пишут письма, но и плетут маскировочные сети и расписывают пряники.

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