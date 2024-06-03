Фотопроект «Особенная любовь» открылся в Лобне

В художественной галерее имени В. Коробкова в Лобне открылась фотовыставка «Особенная любовь». На ней собраны истории из жизни двенадцати семей с особенными детьми.

Фотовыставка «Особенная любовь» открылась в художественной галерее имени В. Коробкова в Лобне. Автор — Ирина Мошковская. В фотопроекте отражены истории из жизни двенадцати семей, в каждой из которых есть особенный ребенок.

Для подготовки экспозиции ее организаторы побывали в двенадцати домах и написали рассказы о необыкновенных людях. Посетила фотовыставку и поздравила присутствующих с Днем защиты детей и глава города Анна Кротова.

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