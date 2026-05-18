Фотопроект «Город в объективе» запустили к 100-летию Наро-Фоминска

Фотопроект «Город в объективе» стал подарком к 100-летию Наро-Фоминска от его жителей. Выставка открылась в фойе Центрального дворца культуры «Звезда» 16 мая.

В экспозиции представлены работы жителей Наро-Фоминска, которые запечатлели хорошо знакомые всем места с непривычного ракурса под необычным освещением. На фотографих — Никольский храм, Молодежная площадь, Центральный парк. В отдельной зоне расположены исторические фотографии города, его жителей и событий, происходивших в нем.

Одними из первых выставку посетили заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина и депутат окружного совета Игорь Павицкий, которые отметили талантливые работы. За активное участие в проекте благодарности вручили Оксане Ждановой, Виталию Рудакову и Рустаму Духанову.

«Мне очень нравится наблюдать за тем, как меняется Наро-Фоминск, а фотографии помогают сохранить мгновения, природу, настроение. Каждая фотография — это история, которую мы расскажем нашим детям и внукам», — поделилась Оксана Жданова.

Выставка продлится до 1 июня.