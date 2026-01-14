Фотоконкурс стартовал в Серпухове

Филиал «Русский лес» Государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес» приглашает профессиональных фотографов и любителей принять участие в областном фотоконкурсе «Зимний русский лес». По словам организаторов, главная цель мероприятия — популяризация бережного отношения к природе и демонстрация подмосковных лесов в зимний период.

Для того чтобы стать претендентом на победу, участникам необходимо выбрать одну фотоработу, максимально полно раскрывающую тему зимнего лесного пейзажа, заполнить анкету участника, указав ФИО и контактные данные, а также направить пакет материалов на электронный адрес оргкомитета: russky.les@yandex.ru.

От каждого автора принимается строго одна работа. Прием заявок продлится до 26 февраля 2026 года. Итоги конкурса будут подведены в конце февраля.