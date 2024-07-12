Фотоконкурс летних фотографий леса начнется в Подмосковье 15 июля

Комлесхоз Подмосковья объявил о старте фотоконкурса «Успей за летом». Авторы пяти лучших снимков получат призы.

Для участия в фотоконкурсе понадобится сделать красивый кадр в лесах Подмосковья. Снимок нужно разместить в закрепленном сообщении Telegram-канала или в чатах 19 лесничеств.

Автору нужно обязательно указать, когда и где сделана фотография, а также поставить хештег #успейзалетом2024.

Фотоконкурс продлится с 15 июля по 14 августа. Пять самых красивых фотографий выберут в первой половине сентября. Авторов ждут подарки.

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