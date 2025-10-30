Фотоклуб в Щелкове отметил юбилей

В Доме офицеров поселка Монино открыла свои двери выставка, посвященная 60-летию местного фотоклуба «Монино». Представленные на выставке фотографии — это не просто снимки, а целые истории, запечатленные в каждом кадре.

По словам организаторов выставки, они передают атмосферу момента, отражая мастерство фотографов. Здесь можно увидеть портреты самих членов клуба, их родных и близких. Особое место занимают пейзажи поселка.

«История фотоклуба „Монино“ берет свое начало в 1965 году, когда в стенах Дома офицеров было положено начало этой творческой традиции. Инициатором его создания стал офицер и режиссер Лев Ассанов, заложивший фундамент для будущего развития клуба. С годами „Монино“ не только рос и развивался, но и активно заявлял о себе на профессиональной сцене», — сообщили в администрации округа.

Выставка будет открыта до 16 ноября.