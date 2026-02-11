Фотохудожник из Серпухова представила выставку в Институте философии РАН

Каждая работа — не просто фотография, а художественное исследование личности. Драматичный свет, глубина взгляда, продуманная композиция раскрывают многогранность героев. Рядом с портретами размещены рассказы о судьбах и научных поисках модели — так рождается диалог между человеком и его профессиональным призванием.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры РФ в рамках масштабной многолетней программы «Портрет человека. Россия. XXI век». В 2024 году инициатива была отмечена Стипендией Губернатора Московской области.

Автор выставки Евгения Комарова — фотохудожник с более чем 20-летним стажем. Ее работы входят в музейные собрания и высоко оценены как художественным, так и научным сообществом.

«Поздравляю Евгению Комарову с открытием выставки! Это напоминание о вневременной ценности человеческого образа и огромной значимости отечественной науки», — отметила заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.

Выставка работает в холле-гостиной на 2-м этаже Института философии РАН. Вход свободен для всех, кто интересуется философией и искусством фотографии.



