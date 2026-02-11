Фотохудожник из Серпухова представила выставку в Институте философии РАН
10 февраля в Институте философии РАН состоялось официальное открытие выставочного проекта известного фотохудожника Евгении Комаровой. Автор представила серию студийных портретов современных российских ученых-философов — визуальную летопись научного сообщества, выполненную в эстетике классического салонного портрета.
Каждая работа — не просто фотография, а художественное исследование личности. Драматичный свет, глубина взгляда, продуманная композиция раскрывают многогранность героев. Рядом с портретами размещены рассказы о судьбах и научных поисках модели — так рождается диалог между человеком и его профессиональным призванием.
Проект реализован при поддержке Министерства культуры РФ в рамках масштабной многолетней программы «Портрет человека. Россия. XXI век». В 2024 году инициатива была отмечена Стипендией Губернатора Московской области.
Автор выставки Евгения Комарова — фотохудожник с более чем 20-летним стажем. Ее работы входят в музейные собрания и высоко оценены как художественным, так и научным сообществом.
«Поздравляю Евгению Комарову с открытием выставки! Это напоминание о вневременной ценности человеческого образа и огромной значимости отечественной науки», — отметила заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.
Выставка работает в холле-гостиной на 2-м этаже Института философии РАН. Вход свободен для всех, кто интересуется философией и искусством фотографии.