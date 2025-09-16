Фотографы из Пушкино стали победителями международного конкурса

На суд жюри поступили десятки тысяч снимков со всех уголков страны. Александр Лаврентьев представил снимок туманного берега труднодоступного острова Симушир, который был отмечен в номинации «Пейзаж». Работа пушкинского фотографа передает особую атмосферу и дикую красоту отдаленных уголков нашей планеты.

В число финалистов конкурса вошел еще один представитель округа Пушкинский — Анатолий Шишкин. Его фотография «Камчатский берингийский суслик» произвела впечатление на жюри и заняла первое место в номинации «Заповедная Россия».

Масштабный конкурс проводится уже с 2015 года и является одной из крупнейших платформ как для любителей, так и для профессионалов, стремящихся запечатлеть и показать всему миру природное и культурное богатство России. Главная миссия конкурса — не только продемонстрировать зрителям красоту российских пейзажей и уникальность природы, но и напомнить о необходимости бережного отношения к окружающей среде.