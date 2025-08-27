Фотографы из Лобни приняли участие в международной выставке в Минске

Фотографы Юлия Игнатьева и Ирина Прохорова из Лобни прошли отбор на участие в международной выставке «Семья как искусство», которая проводится в Минске. На конкурс поступило более трех тысяч заявок.

Выставка продлится во Дворце искусства Республики Беларусь в Минске до 31 августа. Экспозиция заняла 700 квадратных метров. Организаторы включили работы лучших фотографов мира по семейной тематике: детские и семейные портреты, истории любви, свадебная фотография и другие жанры.

«Семья — это первая школа композиции, света и доверия. Здесь нет постановочных улыбок — только настоящие слезы, смех и объятия», — отметили организаторы выставки.

Ознакомиться с работами Юлии Игнатьевой и Ирины Прохоровой можно на официальном сайте.

Отметим, выставка организована при поддержке Russian Photo Expo. Она стала первой международной экспозицией подобного масштаба в Беларуси.