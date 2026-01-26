Фотограф из Шатуры стала лауреатом всероссийской премии

Фотограф из Шатуры Дарья Могилевцева получила главный приз престижной всероссийской премии Russian Photo Awards. Ее работа признана лучшей в номинации «Сезоны».

Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге. В этом году на конкурс поступило почти 14 тысяч работ из разных регионов России. Жюри из 60 международных экспертов выбрало победителей в 27 номинациях.

Дарья Могилевцева, которая также работает педагогом в центре детского творчества «Созвездие», представила на конкурс фотографию «Морозный туман». Снимок запечатлел озеро Святое в Шатурском муниципальном округе.

«В прошлом году я только вошла в топ-100 номинантов, а теперь получила премию! Это невероятные эмоции. Благодарю всех, кто сразу поддержал — это очень трогательно», — рассказала фотограф.

Премию Russian Photo Awards называют главным фотографическим событием года и даже «Оскаром для фотографов». Она вручается с 2013 года и собирает лучших мастеров со всей страны.