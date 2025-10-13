Фотограф из Одинцова запечатлела редких северных птиц в лесу Подмосковья
Фотограф Елена Швыдун обнаружила стаю чечеток. Птицы, прилетевшие на зимовку, — редкие гости в Одинцовском округе. Эксклюзивными кадрами фотограф поделилась в своем канале.
Чечетки, как правило, гнездятся в суровых северных регионах — от Мурманска и Кольского полуострова до побережий Белого моря, а также во всей Сибири, вплоть до Камчатки и Сахалина. В Подмосковье эти карьерные птицы прилетают лишь на зимовку, и встретить их — настоящая удача для любителей природы и орнитологов.
«Вот и долетели до нас с далекого севера мои любимые чечеточки. Всегда жду с нетерпением этих трогательных пташек. С ними зимовать веселее! Будут теперь до весны висеть шумными стайками на ольхе, березах и туях, поедая семена и украшая окружающий нас мир собой», — написала Елена в личном канале «Птицы Куркино и не только».
Женщина активно делится своими снимками обитателей подмосковных лесов и рассказывает о встречах с редкими видами. Елена также призывает своих подписчиков обращать внимание на окружающую природу, участвовать в наблюдениях за животными и запечатлевать увиденное на фотоснимках.