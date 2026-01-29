Фотограф из Можайска стала лауреатом всероссийского конкурса

27 января в Храме Христа Спасителя в Москве подвели итоги Всероссийского конкурса креативных индустрий «Семья — основа мира». Лауреатом стала можайский фотограф Екатерина Горячева, которая специализируется на съемке церковных таинств.

Много лет Екатерина совмещала работу в СМИ и фотографию. Рождение сына и декретный отпуск позволили сосредоточиться на съемке детей. Опыт работы с таинствами крещения и венчания в храмах определил профессиональное направление.

Больше пяти лет Екатерина снимает церковные таинства и помогает семьям сохранить память о важных духовных моментах. Она прошла обучение на мастер-классах в Москве. Священнослужители Можайского благочиния помогли освоить тонкости съемки в храмах.

Особое место в работе Горячевой занимает благотворительность. Она бесплатно снимает таинство крещения для детей с ограниченными возможностями здоровья и для ребят, которые обрели новую семью через усыновление.

Екатерина подала работу на конкурс в январе 2025 года. Итоги годового конкурса стали для нее приятной неожиданностью. Церемонию награждения провели в Зале Церковных Соборов.

Победная фотография сделана в Никольском соборе Можайска. Это уже третья победа Горячевой с этой работой. Еще одна фотография из Можайского храма сейчас представлена на выставке «Фото года» Russian Photo Awards в галерее Arts Square в Санкт-Петербурге.