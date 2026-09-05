Фотограф из Чехова купил технику по соцконтракту

В Чехове фотограф Семен Киреев заключил социальный контракт и приобрел профессиональную технику для работы. Оформление документов заняло около месяца.

Мужчина занимается фотографией более четырех лет. Для дальнейшей работы ему потребовалось обновить оборудование. После заключения социального контракта он подготовил бизнес-план, составил смету и подал заявление.

«Написал бизнес-план, составил смету. И подал заявление. Сложностей, в принципе, не возникало. Выбрал хороший фотоаппарат, который, в принципе, закрывает все рабочие вопросы», — рассказал Киреев.

Социальный контракт предусматривает адресную государственную поддержку граждан, которые хотят найти работу, открыть собственное дело или развивать личное подсобное хозяйство. Размер выплаты зависит от выбранного направления.

На период поиска работы жители Московской области могут получить более 22 тысяч рублей. На открытие собственного бизнеса предусмотрена поддержка до 350 тысяч рублей, на развитие личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей. Дополнительная выплата на обучение может достигать 30 тысяч рублей.

Приоритетное право на заключение социального контракта имеют многодетные семьи, семьи с детьми, участники специальной военной операции и члены их семей. В 2026 году Московская областная дума упростила процедуру получения этой меры поддержки для участников специальной военной операции.