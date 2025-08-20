Фотограф из Балашихи показала свои работы на Международной выставке в Минске

Три работы Евгении Николаевой из Балашихи были отобраны из трех тысяч заявок со всего мира для участия в крупнейшей международной фотовыставке «Семья как искусство». Мероприятие проходит с 17 по 31 августа во Дворце искусств в Минске, где представлены 400 работ авторов из России, Беларуси и других стран.

Евгения занимается фотографией чуть больше года, но уже добилась признания на международной арене. Особое место среди ее работ занимает портрет сына.

«Для меня это не просто фотография, а глубокий эмоциональный портрет, передающий сложный период выбора жизненного пути. Я благодарна моей семье за поддержку, которая вдохновляет меня развиваться и не останавливаться. Быть частью этого грандиозного события — большая честь», — поделилась Евгения.

Успех балашихинской фотохудожницы на выставке подтверждает ее талант и преданность искусству. Этот опыт, по словам Евгении, мотивирует ее к дальнейшему совершенствованию в фотографии, укрепляя гордость за творческие достижения городского округа.