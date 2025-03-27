Фотобудки установили в парке имени Гагарина в Шатуре

Посетители городского парка имени Гагарина в Шатуре смогут сделать моментальные снимки в специальной фотобудке. Администрация округа заключила контракт с предпринимателем на предоставление в аренду двух участков под селфиматы.

«Уверены, что фотобудки будут пользоваться спросом среди наших гостей. Ведь сейчас люди часто фотографируются на телефон, но редко кто распечатывает фотоснимки. А тут можно сразу получить фотокарточку, чтобы затем вставить ее в красивую рамочку», — рассказали представители объединенной дирекции парков муниципального округа Шатура.

Для удобства посетителей селфиматы разместили рядом с пешеходными дорожками. Для подростков, которые привыкли к цифровому формату снимков, бумажные фотографии станут ярким явлением. Туристы и гости муниципального округа смогут сразу забрать их домой.