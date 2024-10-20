Фото и истории из личных архивов жителей представили на выставке в Электроуглях

Выставка архивных семейных фотографий и историй открылась в Богородском округе. Экспонаты для нее предоставили местные жители.

Экспозицию назвали «Город Электроугли. Семейная история». Муниципальный депутат Олег Кобляков посетил ее в рамках проекта «Культура малой Родины».

«Выставка мне не просто приглянулась, я был буквально поражен ею! Большинство авторов — это местные жители, поэтому в картинах чувствуются особый шарм и очарование. Уже не раз убеждался, что именно в нашем городе проходят самые интересные культурные мероприятия», — сказал Олег Кобляков.

Отметим, что проект «Культура малой Родины» призван обеспечить равный доступ жителей всей страны к культурным ценностям. В том числе в его рамках развивают и обновляют сельские клубы и Дома культуры в малых населенных пунктах.

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