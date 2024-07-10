Фото еще 18 медиков разместили на Доске почета больницы в Мытищах

Мытищинской больнице 3 июля исполнилось 145 лет, и в этом юбилейном году быть удостоенным почета стало особенно ценно. На медицинской конференции представили обновленную Доску почета, на которой отмечены 18 медиков, признанных лучшими по профессии.

Среди удостоенных почета медиков — врачи и медицинские сестры, хирурги и терапевты, педиатры и реаниматологи. Их труд отмечен почетными званиями, орденами и наградами за победы в престижных конкурсах профессионального мастерства.

Главный врач больницы, кандидат медицинских наук Ольга Мисюкевич, подчеркнула, что все эти люди наша гордость, достойные наследники подвижников-первопроходцев мытищинского здравоохранения. На них равняется молодая смена, перенимая у наставников беззаветную верность призванию и клятве Гиппократа.

Отметим, что обновленная Доска почета стала свидетельством признания выдающихся достижений и вклада медиков Мытищинской больницы в развитие медицины и заботу о здоровье пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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