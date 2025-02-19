Форумы в формате «Управдом» пройдут в 4 округах Подмосковья

Жителей Чехова, Лыткарина, Волоколамска и Котельников приглашают на муниципальные форумы «Управдом». Участники смогут задать вопросы представителям Министерства по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области, местных управлений ЖКХ, Ассоциации председателей Советов МКД, а также управляющим и ресурсоснабжающим организациям.

Основными темами обсуждения станут электронные собрания собственников через ГИС ЖКХ, доступ специалистов «Мособлгаз» для обслуживания газового оборудования, благоустройство дворов, ремонт подъездов, а также содержание детских площадок. В ведомстве уточнили, что форум «Управдом» — это возможность для жителей обсудить важные вопросы с представителями власти и улучшить условия проживания.

Встреча в Чехове состоится 25 февраля в 17:00 по адресу Советская площадь, дом 3, кабинет 213. В Лыткарине форум пройдет 26 февраля в 18:00 на Спортивной улице, дом 5/1. В Котельниках встреча запланирована на 27 февраля в 17:00 по адресу микрорайон Белая Дача, дом 3. В Волоколамске мероприятие пройдет 25 февраля в 17:30 на Революционной улице, дом 5, кабинет 310.