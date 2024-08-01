Форумы соседей стартовали в Реутове

Администрация Реутов г. о.

Фото: Администрация Реутов г. о.

Серия мероприятий по выбору лучших предложений по развитию города началась в Реутове. Там стартовали «Форумы соседей». Они пройдут в течение этой и следующей недель во всех районах.

Открылся форум встречей жителей Юбилейного проспекта, улиц Октября, Котовского и Носовихинского шоссе. Участниками стали более 200 горожан. После обсуждений они составили перечень пожеланий для программы развития Реутова.

В него участники «Форума соседей» включили реконструкцию центрального парка, строительство подземной парковки в микрорайоне 10 А, обустройство пешеходных дорожек на Юбилейном проспекте и Носовихинском шоссе, а также масштабную программу благоустройства дворов.

Очередность проведения работ определят голосованием.

Часть ранее озвученных идей уже реализовали. К примеру, разработали дизайн-проект ремонта подъездов жилых домов № 18 по улице Октября и дома № 78 по Юбилейному проспекту.

Также удалось решить вопрос с ливневыми системами на Транспортном переулке и на улице Октября. Ямочный ремонт выполнили по всему микрорайону.

Подобные встречи пройдут в ближайшие две недели во всех районах Реутова.

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