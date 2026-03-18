Сегодня 09:35 Форум‑тренинг по эффективному общению прошел в Серпухове

Мероприятие под названием «Слышать. Понимать. Решать» объединило депутатов, активистов общественных организаций и молодежь. Целью форума было повышение качества взаимодействия между представителями общественности и жителями, что напрямую влияет на эффективность решения локальных вопросов.

Программа форума включала два блока: повышение доверия через коммуникацию и деловой протокол и этикет. Практическими методиками эффективного общения поделился сертифицированный тренер PCM Дмитрий Повод. Он рассказал участникам, как адаптировать свою речь под разные типы собеседников, чтобы быть услышанным и добиться взаимопонимания.

Председатель местного отделения «Опоры России» Оксана Яковлева на реальных примерах показала, что соблюдение делового протокола — не просто формальность, а важный элемент уважения к себе, партнерам и стране.

Артем Кузнецов из Серпухова представил на встрече стартап — новую соцсеть для молодежи и пенсионеров. Школьник ищет инвесторов. Форум стал площадкой для обмена опытом и отработки навыков, которые помогут участникам выстраивать более продуктивный диалог с жителями.