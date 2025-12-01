Форум «Управдом» прошел в Шатуре

Руководитель «Мосэнергосбыта» Сергей Муравьев пояснил, как и для чего сотрудники компании снимают показания индивидуальных приборов учета.

«Сложности с начислениями чаще всего возникают из-за отсутствия доступа к приборам учета абонентов во время снятия показаний контролерами энергосбытовой компании. Поэтому готовы рассмотреть любые предложения по взаимодействию. Если ИПУ неисправен, замена его осуществляется бесплатно», — рассказал Сергей Муравьев.

Начальник отдела жилищной политики Любовь Жукова рассказала, какие работы по капительному ремонту были выполнены в многоквартирных домах, а также познакомила участников форума с адресным перечнем МКД, которые предстоит привести в порядок в ближайшие два года.

Жителям Шатуры также напомнили о необходимости ежегодного проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования. В

конце мероприятия все желающие смогли задать свои вопросы и получить консультации специалистов компаний.