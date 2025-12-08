Форум «Живая река» прошел в Наро-Фоминске

В культурном пространстве «FABRIC» состоялся заключительный форум общественного экологического движения «Живая река», который собрал под одной крышей всех тех, кто в течение года активно участвовал в сохранении природного наследия округа. В мероприятии приняли участие школьники, студенты, представители общественных организаций, промышленных предприятий и местные предприниматели.

«Ваши инициативы имеют огромное значение не только для экологии, но и для формирования правильных ценностей в нашем обществе», — сообщил генеральный директор АО «Холдинговая компания Элинар» Игорь Куимов.

На мероприятии также присутствовали заместитель главы Наро-Фоминского округа Андрей Ковалько и начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин. В ходе форума были отмечены самые активные участники акции, а промышленные предприятия округа, сотрудники которых регулярно принимали участие в субботниках, получили именные сертификаты, подтверждающие их приверженность социально ответственной деятельности.

Особые слова благодарности были адресованы школьникам, которые с весны до осени очищали берега реки Нара и взяли под свою опеку местные родники, активно благоустраивая их. Для самых активных школьных коллективов были подготовлены специальные награды: сертификаты на посещение тюбинг-парка «Елагино», экскурсии в конный клуб и памятные подарки.