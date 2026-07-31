Форум женских сообществ Подмосковья прошел в Балашихе

Форум «Единство в гармонии» в Балашихе приурочили к Международному дню дружбы. Мероприятие прошло 30 июля, в нем приняли участие члены семей участников спецоперации, волонтеры, активистки из разных городов Московской области

Форум был организован Министерством информации и молодежной политики Московской области совместно с региональным ресурсным центром «Волонтеры Подмосковья» и руководителем центра в Балашихе Еленой Жаровой.

«Суть таких форумов — в объединении людей ради большой общей цели. Они открывают возможности для новых знакомств и обсуждения сотрудничества, сплачивая участников вокруг значимого дела», — сказал заведующий отделом по работе с общественными объединениями в Министерстве информации и молодежной политики Даниил Тропкин.

Форум стал коммуникационной площадкой для обмена лучшими практиками среди участников. Также представители Балашихинской больницы рассказали о тесной взаимосвязи между красотой и здоровьем.

«Сегодня мы хотели бы сказать нашим девушкам огромное спасибо за взаимодействие, за работу, за их активную позицию, за то, что они плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь и за всю ту важную работу, которую они делают», — сказала Елена Жарова.

Во время мероприятия состоялась церемония награждения.