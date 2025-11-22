Форум женщин-предпринимателей прошел в Химках

Участницы форума обменялись опытом, поговорили о том, как построить карьеру, параллельно воспитывая детей. Также состоятся нетворкинг, в рамках которого предпринимательницы смогли найти новых бизнес-партнеров.

«Для наших женщин традиционно — работать, в трудные моменты вставать на место мужчины, подставлять плечо. Но самое главное, что наши женщины традиционно всегда могли свободно выбирать, чем ей заниматься: посвятить себя семье, детям — это было очень почетно и многие женщины шли по этому пути», — сказала председатель химкинского отделения «Союза женщин России» Ольга Бахмутова.

Отметим, что форум был приурочен ко Дню женского предпринимательства в России.