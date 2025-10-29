Форум «Здравоохранение» прошел в Дубне

Форум прошел в Институтской части в Дубне. В нем приняли участие специалисты медико-санитарной части № 9 ФМБА России — от врачей поликлиники до заведующих отделениями стационара.

Жителей обследовали кардиологи, неврологи, гематолог, онколог, эндокринолог и другие медики. Они провели первичные консультации и диагностику, а при необходимости отправили на дообследование.

«Такой формат общения очень эффективен, поскольку людям возрастным не так легко записаться к узкому специалисту, а людям, которые работают, тоже не так легко в дневное время выбраться. Поэтому это оптимальные время и площадка для обеспечения доступности медицинской помощи населению», — отметила врио начальника ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России Оксана Лекова.

Чаще всего обращались к кардиологам и сердечно-сосудистым хирургам. Пациенты прошли диагностику заболеваний вен.

На форум пригласили участников специальной военной операции и членов их семей. Для них открыли полный спектр возможностей для реабилитации и адаптации после возвращения к мирной жизни.

Помимо этого, провели лотерею, в которой разыграли косметическую продукцию предприятий в Дубне, сувениры с символикой муниципалитета и сертификаты на физиопроцедуры.

«Я очень довольна, благодарю, и хотела бы, чтобы чаще такие мероприятия проводились», — поделилась жительница Дубны Наталья Смольникова.

Прошлый форум прошел в сентябре. Пациентов принимали специалисты Дубненской больницы.

«Жители получили ответы на волнующие вопросы, прошли первичную консультацию у врачей и записались на плановые приемы. Активные участники форума получили призы. Ну, а мы подводим итоги и продолжаем работать над тем, чтобы в Дубне была лучшая медицина!» — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.