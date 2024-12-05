Форум «Здоровая семья — здоровая Россия» прошел в многофункциональном социальном комплексе «Восход» в Химках. Спикерами стали специалисты в области медицины со всего Подмосковья.

Речь перед гостями произнесли главный врач Химкинской клинической больницы, депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, заведующая поликлиников № 7 Ирина Спирина и лучшие медицинские работники региона. Гости форума прослушали лекцию о здоровом питании, профилактике заболеваний и правильном уходе за собой.

«У нас получился не просто форум, а живая дискуссия с ведущими специалистами Московской области. Все желающие задали волнующие вопросы и получили высокопрофессиональные ответы», — отметила председатель химкинского отделения Союза женщин России Ольга Бахмутова.

Также важными темами стали профилактика онкологии у женщин и первые признаки заболевания. Родители смогли больше узнать о методах воспитания детей и путях коррекции. Спикерами стали представители таких направлений, как эндокринология, медицинская реабилитация, дерматовенерология и другие.

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