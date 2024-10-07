Форум вузов и колледжей Подмосковья прошел в Ленинском округе

Образовательная выставка «Поступи» прошла в седьмой раз во дворце спорта в Видном. В ней приняли участие сотрудники высших учебных заведений и колледжей Москвы и Подмосковья.

Более двух тысяч старшеклассников из учебных заведений Ленинского округа побывали на форуме. Они познакомились с деятельностью вузов и специальностями, по которым ведется обучение, узнали о требованиях к поступающим и поучаствовали в разнообразных мастер-классах. Глава округа Станислав Каторов объяснил, что такие выставки помогают определиться с будущей профессией и выбрать вуз, не выезжая за пределы муниципалитета.

На выставку приехали представители ведущих институтов России, в том числе Московского государственного университета и Финансовой академии при Правительстве РФ. В 2024 году в форме участвовали также сотрудники областной Общественной палаты.

Глава филиала Торгово-промышленной палаты Московской области в Ленинском округе Владислав Рымша подчеркнул, что работодатели муниципалитета заинтересованы, чтобы молодые люди получили качественное образование и вернулись работать в округ уже как специалисты.

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