Форум волонтеров прошел в Воскресенске

В рамках доклада Елизавета Федорова осветила стратегические ориентиры развития волонтерского корпуса в Московской области, акцентировала внимание на реализации масштабных гуманитарных миссий и роли личного вклада каждого активиста в достижение целей региональных проектов.

Деловая программа форума включила образовательный блок и заседание круглого стола. Участники проанализировали актуальные кейсы и рассмотрели практический опыт реализации социальных инициатив.

В мероприятии приняли участие начальник отдела по работе с молодежью Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации округа Екатерина Чернышова, а также представители «Движения первых», «Молодой гвардии», «Юнармии» и «Навигаторов детства».

Участники подчеркнули необходимость дальнейшего взаимодействия для эффективного решения задач и устойчивого развития волонтерства в округе.