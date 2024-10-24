Форум в память о почетном жителе Сергее Долгих прошел в Солнечногорске
Форум «Отечество-2024» прошел на базе школы № 4 в Солнечногорске. Мероприятие посвятили 45-летию образования Военно-патриотического клуба десантников «Выстреловец» и памяти его основателя, почетного гражданина округа Сергея Долгих.
В форуме приняли участие патриотические организации и объединения Подмосковья, юнармейцы, кадеты и почетные гости. С теплыми словами о Сергее Долгих выступили его дочь Ирина Долгих и воспитанник «Выстреловца», руководитель инициативной группы «ZOV сердца» Станислав Никифоров. Он продолжает заниматься патриотическим воспитанием и оказывает гуманитарную помощь воздушно-десантным войскам в зоне специальной военной операции.
«Сергей Петрович Долгих вырастил много достойных людей — настоящих патриотов своей страны. За более 30 лет через его воспитание прошли тысячи юношей и девушек. Его нет с нами с 2012 года, но жива память о нем и его делах. Много было сказано, как Сергей Петрович по-отечески относился к ребятам, вывозил на аэродромы и учил прыгать с парашютом, радовался их достижениям и победам», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
В концертной программе выступили член Союза десантников России Михаил Калинкин и бывшие воспитанники Сергея Долгих. Также состоялись показательные выступления курсантов военно-патриотического объединения «Виктория» и мастер-классы по стрелковой подготовке, оказанию первой помощи, вязанию альпинистских узлов и плетению маскировочных сетей.
В завершение участники посетили могилу и мемориальную доску Сергея Долгих, возложив цветы. Форум «Отечество» прошел в Солнечногорске во второй раз и был организован военно-патриотическим объединением «Виктория» молодежного центра «Возрождение».
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