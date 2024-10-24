Форум в память о почетном жителе Сергее Долгих прошел в Солнечногорске

В форуме приняли участие патриотические организации и объединения Подмосковья, юнармейцы, кадеты и почетные гости. С теплыми словами о Сергее Долгих выступили его дочь Ирина Долгих и воспитанник «Выстреловца», руководитель инициативной группы «ZOV сердца» Станислав Никифоров. Он продолжает заниматься патриотическим воспитанием и оказывает гуманитарную помощь воздушно-десантным войскам в зоне специальной военной операции.

«Сергей Петрович Долгих вырастил много достойных людей — настоящих патриотов своей страны. За более 30 лет через его воспитание прошли тысячи юношей и девушек. Его нет с нами с 2012 года, но жива память о нем и его делах. Много было сказано, как Сергей Петрович по-отечески относился к ребятам, вывозил на аэродромы и учил прыгать с парашютом, радовался их достижениям и победам», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.