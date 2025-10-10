Форум «Управдом» прошел во Фрязине

В форуме «Управдом» приняли участие более 50 человек. Они обсудили насущные вопросы с представителями администрации и управляющих компаний, в том числе капитальные ремонты, благоустройство территорий и подготовку к отопительному сезону.

Участников поприветствовали первый заместитель главы городского округа Фрязино Сергей Горячев и председатель Ассоциации советов МКД, муниципальный депутат, член фракции «Единая Россия» Сергей Бутиков.

Заместитель главы Виктория Оганезова рассказала о подготовке тепловых сетей, котельных и жилого фонда к отопительному периоду 2025–2026 годов.

Начальник управления ЖКХ, экологии и связи Олег Фрибус проинформировал участников о реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2025 году. Совместно они обсудили сроки исполнения работ, контроль качества и взаимодействие с подрядчиками. Жителям также представили доклад «О трансформации ЖКХ» о повышении эффективности управления жилым фондом.

Представитель МБУ «Городское хозяйство» отчитался о благоустройстве территорий в 2025 году. Он рассказал про озеленение, установку детских площадок, ремонт дорог и тротуаров.

Заместитель главы городского округа Виктория Оганезова подвела итоги форума и обозначила задачи, стоящие перед администрацией и управляющими компаниями.