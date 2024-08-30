Форум «Управдом» прошел в центре творчества «Лепсе» в Солнечногорске

Ежеквартальный муниципальный форум «Управдом» прошел в городском центре народного творчества и досуга «Лепсе» в Солнечногорске. Жителям рассказали о процессе подготовки жилых домов и масштабной модернизации котельных и сетей к отопительному периоду.

Инициатором муниципального форума «Управдом» выступила Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области. В нем приняли участие председатели и активисты советов многоквартирных домов, представители органов местного самоуправления, Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, ресурсоснабжающих, управляющих и других специализированных организаций и ведомств. Главной темой стала готовность объектов топливно-энергетического комплекса, коммунального хозяйства и жилых домов к осенне-зимнему периоду.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что многоквартирные дома — это очень важное звено при подготовке к осенне-зимнему периоду, но также есть и трассы, и котельные. Большая ремонтная программа, которая реализуется в округе, позволит в установленные сроки подготовить котельные должным образом и обеспечить надежным теплоснабжением жителей», — отметила председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области Олеся Тыщенко.