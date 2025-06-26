Форум «Управдом» прошел в молодежном центре «Патриот» в Серпухове

Мероприятие объединило жителей Серпухова, представителей администрации и Управления жилищно-коммунального хозяйства. На встрече обсудили тарифы на коммунальные услуги, особенности проведения заочных общих собраний собственников жилья с помощью Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства и прогнозируемую стоимость теплоэнергии с 1 июля текущего года.

Собравшимся рассказали о процедуре голосования через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства, о гарантиях прозрачности и легитимности принятия решений. Мероприятие провели в формате открытого диалога, и жители смогли задать все интересующие их вопросы, а также получить исчерпывающие ответы. Обсуждение перспектив изменения стоимости тепловой энергии с 1 июля 2025 года позволило участникам форума заранее ознакомиться с предварительными расчетами и узнать о возможных мерах поддержки населения.

Отметим, что мероприятие посетили заместитель начальника территориального отдела № 4 Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Михаил Бабкин, заместитель главы городского округа Сергей Соин, председатель Комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта и связи, депутат окружного совета Николай Пушкин, руководитель отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Галина Гуменюк.