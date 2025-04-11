Форум «Управдом» прошел в Егорьевске

Форум «Управдом», организованный местной администрацией совместно с Госжилинспекцией Московской области, прошел в муниципальном округе Егорьевск. Мероприятие состоялось во Дворце культуры имени Конина и собрало представителей управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, председателей советов многоквартирных домов и активных жителей.

Основной темой обсуждения стало внедрение электронных собраний собственников жилья через систему ГИС ЖКХ. Особое внимание уделили участию в голосовании пожилых людей. Представители управляющих компаний пояснили, что для старшего поколения есть возможность передавать свои письменные решения администратору собрания, а также обращаться за помощью в голосовании в офисы МФЦ.

Также на встрече обсудили вопрос перехода на электронный единый платежный документ, что позволит избежать дублирования бумажной документации и повысит эффективность управления многоквартирными домами.

Участники форума смогли задать волнующие их вопросы, касающиеся содержания многоквартирных домов и благоустройства придомовых территорий.