Форум «Управдом» прошел в Балашихе
В Балашихе состоялся итоговый муниципальный форум председателей советов многоквартирных домов «Управдом». Участниками встречи стали начальник управления ЖКХ администрации округа Юлия Смирнова, директор МФЦ Балашихи Наталья Дубовицкая, руководитель местного отделения Ассоциации председателей советов МКД Петр Попов, представители администрации, «Мосэнергосбыта» и активные жители округа.
Ключевыми темами обсуждения стали взаимодействие с Мосэнергосбытом по снятию показаний с индивидуальных приборов учета и проведение общих собраний собственников. Участники обсудили насущные проблемы и нюансы перехода на онлайн‑формат. Дистанционные собрания упрощают сбор кворума и повышают прозрачность управления домами.
Петр Попов отметил важность встречи, особенно для старшего поколения: пенсионеры могут тяжело воспринимать нововведения. Он также сообщил, что по решению областного съезда форумы теперь будут проводить три раза в год.
Жители предложили практические меры по оптимизации проверок приборов: в частности, организацию оповещений председателей домов о предстоящих визитах контролеров для информирования населения и предотвращения мошенничества. Также подчеркнули преимущества использования ГИС ЖКХ для проведения электронных собраний и повышения эффективности взаимодействия между жильцами и службами.
Форумы «Управдом» проводят в Подмосковье с 2015 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Их организуют в муниципалитетах ежеквартально.