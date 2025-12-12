Форум «Управдом» прошел в Балашихе

Ключевыми темами обсуждения стали взаимодействие с Мосэнергосбытом по снятию показаний с индивидуальных приборов учета и проведение общих собраний собственников. Участники обсудили насущные проблемы и нюансы перехода на онлайн‑формат. Дистанционные собрания упрощают сбор кворума и повышают прозрачность управления домами.

Петр Попов отметил важность встречи, особенно для старшего поколения: пенсионеры могут тяжело воспринимать нововведения. Он также сообщил, что по решению областного съезда форумы теперь будут проводить три раза в год.

Жители предложили практические меры по оптимизации проверок приборов: в частности, организацию оповещений председателей домов о предстоящих визитах контролеров для информирования населения и предотвращения мошенничества. Также подчеркнули преимущества использования ГИС ЖКХ для проведения электронных собраний и повышения эффективности взаимодействия между жильцами и службами.

Форумы «Управдом» проводят в Подмосковье с 2015 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Их организуют в муниципалитетах ежеквартально.