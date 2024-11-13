Форум «Управдом» по вопросам капремонта пройдет в Краснознаменске 14 ноября

Очередной муниципальный форум «Управдом» пройдет 14 ноября в Краснознаменске. В мероприятии примут участие представители Фонда капитального ремонта, администрации города, а также профильных служб.

Как рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области, участники обсудят краткосрочный план капитального ремонта в городе на период с 2023 по 2025 годы. Кроме того, они оценят, что уже сделано на данный момент.

Форум пройдет по адресу улица Краснознаменная, 1 в 16:00.

Присоединиться к обсуждению вопросов капитального ремонта и благоустройства многоквартирных домов Краснознаменска могут все желающие.