Форум свадебных агентств прошел в Подмосковье | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 18:48 Форум свадебных агентств прошел в Подмосковье Министерство социального развития Подмосковья

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Крупный форум свадебных агентств из России и других стран состоялся в Подмосковье. Мероприятие дало старт новому свадебному сезону.

В приветственной речи первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что ежегодно на территории региона более 55 тысяч семей вступают в брак.

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«Для регистрации брака молодожены все чаще выбирают не только торжественные залы, но и локации на свежем воздухе: в парках, усадьбах и парк-отелях», — рассказала Людмила Болатаева.

Представители Министерства социального развития Подмосковья сообщили, что на форуме собрались более 70 свадебных агентств из Москвы и Подмосковья, которые смогли познакомиться с опытом других стран, таких как ОАЭ, Китай и Абхазия.

Московская область представила самые популярные места для свадебных церемоний, включая Музей-заповедник Архангельское, городской парк в Пушкино, Сестрорецкий парк в Клину, усадьбу Гребнево и усадьбу Кривякино.

На форуме также представили новый портал «Свадьба в Подмосковье» и уникальное предложение для будущих супругов региона.

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