Форум «Студактив. Практика роста» начался в Богородском округе

Торжественное открытие форума состоялась в центре «Про молодежь» в Ногинске. Мероприятие собрало представителей Молодежного парламента, «Молодой гвардии», активистов студенческих советов колледжей, преподавателей и наставников, вовлеченных в организацию молодежных инициатив.

Целью форума стало создание площадки для обмена опытом, обсуждения новых идей и укрепления сотрудничества между различными молодежными структурами региона. Организаторы — Молодежный парламент Богородского округа — создали пространство для диалога и взаимодействия.

Участники поделились опытом организации студенческого самоуправления, обсудили планы совместных мероприятий, включая экскурсии в Государственную думу, проведение регулярных встреч с депутатами и лидерами молодежных организаций, а также создание нового состава Молодежного парламента и команд для участия в муниципальных и всероссийских конкурсах.

Были предложены регулярные встречи с депутатами и развитие горизонтальных связей между студенческими советами. В завершение форума состоялось награждение активных участников, что стало стимулом для дальнейшей работы. Участники отметили важность подобных инициатив для формирования будущих лидеров и развития молодежных проектов, направленных на благо округа.