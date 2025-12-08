Форум специалистов физической культуры и единоборств прошел в Подмосковье

Региональный форум специалистов физической культуры и единоборств прошел в Серпухове 6 декабря. Участники обсудили внедрение в школьную программу занятий по самбо и дзюдо.

Как рассказали в региональном Минобразования, мероприятие прошло на базе спортивной школы «Русский медведь». Его приурочили ко Дню героев Отечества. В ходе официальной части участники посетили панельные дискуссии и возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан».

Специалисты форума представили проекты по внедрению единоборств в школьную программу «Самбо — в школу», «Дзюдо — в школу» и «Борьба — в школу». Для педагогов допобразования проели семинар-практикум.

Всего в Подмосковье для школьников доступно более шести тысяч программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию можно по ссылке.