Форум «Школа добрососедства» прошел в Химках | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 20:03 Форум «Школа добрососедства» прошел в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Ежегодный форум «Школа добрососедства» прошел в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в городском округе Химки. Более 50 старших школьников и волонтеров послушали выступления представителей мировых религий.

Участники форума узнали о постулатах мировых вероисповеданий. Ребятам рассказали, как отличить мошенников от официальных религиозных представителей в социальных сетях. Школьники также задали интересующие их вопросы и получили на них ответы сквозь призму религии.

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«Такие мероприятия учат ребят уважать традиции и культурное наследие всех народностей нашего общего многонационального государства — России!», — отметила муниципальный депутат городского округа Химки Юлия Ишкова.

Форум «Школа добрососедства» организовало Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области и лидеры духовных религиозных организаций. В этом году он прошел в седьмой раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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