Форум «Школа добрососедства» прошел в Дмитрове

В Дмитровской центральной библиотеке состоялся форум «Школа добрососедства». Он объединил представителей традиционных религий России и студентов Дмитровского городского округа.

Мероприятие прошло в рамках подпрограммы «Мир и согласие. Новые возможности» государственной программы Московской области, направленной на развитие институтов гражданского общества и молодежной политики. Основная цель форума — укрепление взаимопонимания, дружбы и согласия между людьми разных национальностей и вероисповеданий, а также развитие социальной активности среди молодежи.

В рамках встречи участники обсудили актуальные вопросы, касающиеся возможностей для молодежи в сфере социальной активности и взаимодействия с представителями различных культур и конфессий.

«Наши студенты поделились своими идеями и предложениями, направленными на укрепление дружбы и установление взаимопонимания между представителями разных национальностей и религиозных убеждений», — отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Форум стал площадкой для открытого диалога, обмена опытом и идей, направленных на развитие гармоничного общества. Организатором мероприятия выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Подобные встречи помогают развивать институты гражданского общества, способствуют воспитанию толерантности у молодежи и укрепляют межнациональные связи.

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