Форум с участием бизнес-экспертов проведут для предпринимателей Подмосковья

Форум «Мой Бизнес. Открывая новые горизонты» для предпринимателей и самозанятых Подмосковья состоится 14 декабря. В роли спикеров выступят успешные бизнесмены, основатели собственных брендов и топ-менеджеры компаний.

Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» Московской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Форум откроет депутат Госдумы, артист и общественный деятель Денис Майданов. Перед участниками выступят продюсер ледовых шоу Илья Авербух, основатель бренда косметики Mishlav Екатерина Медведева, генеральный директор компании INPRO.digital Виталий Арбузов, основатель бренда одежды для серфинга Ocean Wave Евгения Сорокина, основательница бренда украшений Vasilek Jewelry Наталия Васильева.

Спикеры расскажут о своем опыте ведения бизнеса, проведут круглый стол.

Форум состоится по адресу: Москва, Гоголевский бульвар, дом 8 («Музосфера»). Начало в 12:00.

Участие в форуме бесплатное, но необходима регистрация. Узнать подробнее о форуме и зарегистрироваться можно на сайте.

Около 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья дает малый и средний бизнес, рассказал губернатор Андрей Воробьев. При этом МСП составляет еще четверть валового регионального продукта — 24,8%.