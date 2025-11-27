Форум родительских сообществ Подмосковья собрал более 100 участников

В Национальном центре «Россия» прошел Московский областной форум родительских сообществ «Вместе — сильнее: родители Подмосковья объединяются». На мероприятие приехали 120 руководителей и заместителей руководителей муниципальных родительских комитетов из разных городов региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«Совместными усилиями мы создаем условия для качественного воспитания детей, обеспечиваем поддержку семей и развиваем систему взаимодействия всех участников образовательного процесса», — отметила первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

Главной темой форума стало развитие работы родительских комитетов и укрепление сотрудничества с семьями. Организаторы отметили, что участие родителей важно для воспитания детей и сохранения традиционных ценностей.

Председатель регионального родительского комитета Анастасия Снегурова подчеркнула, что родители играют ведущую роль в формировании будущего детей, и отметила активность подмосковных родительских сообществ, которые стремятся сделать школьную среду лучше и удобнее. Она пояснила, что объединенные усилия позволяют эффективнее решать вопросы образования и воспитания.

Также участники форума познакомились с успешными примерами работы родкомов, обсудили новые идеи и планы на 2026 год.

Глава регионального отделения «Движения Первых» Анастасия Бочарова отметила, что сегодня родительские комитеты стали не просто помощниками школ, а полноценными участниками воспитательного процесса, и добавила, что форум помогает увидеть, насколько многое можно сделать совместными усилиями.